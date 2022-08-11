Диетолог Перри Блумберг рассказала, как обмануть организм и заставить почувствовать сытость во время похудения

Чтобы похудеть, нужно сократить потребление калорий. Несколько простых трюков помогут заглушить голод и предотвратить переедание.

Диетолог Перри Блумберг рекомендует съесть перед едой яблоко, чтобы снизить потребление калорий во время обеда или ужина.

Прием пищи нужно начинать с салата, лучше всего – из зелени. Это поможет выровнять уровень сахара в крови, и риск переедания станет меньше.

В качестве перекуса лучше всего использовать орехи. Они содержат клетчатку, белок и полезные жиры, которые надолго обеспечивают чувство сытости и удовлетворения вкусом.

Хорошаяидея – похрустеть чем-нибудь. Но это должны быть не чипсы или сухарики, а хрустящие овощи, например, капуста или морковь.

Между приемами пищи необходимо пить много истой воды. Иногда люди принимают жажду за голод. Часть воды можно заменить чаем без сахара и добавок.

Важную роль играет размер тарелки, поскольку еда автоматически распределяется по всей доступной площади. Стоит пользоваться посудой небольшого диаметра.

Во время похудения нужно сосредоточиться на клетчатке. Именно она создает в желудке объем, который подает мозгу сигнал о сытости.

Когда приготовление здоровой пищи кажется слишком сложным из-за усталости, можно просто купить нарезанные овощи или фруктовое ассорти.