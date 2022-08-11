Диетолог Перри Блумберг рассказала, как обмануть организм и заставить почувствовать сытость во время похудения
Чтобы похудеть, нужно сократить потребление калорий. Несколько простых трюков помогут заглушить голод и предотвратить переедание.
Диетолог Перри Блумберг рекомендует съесть перед едой яблоко, чтобы снизить потребление калорий во время обеда или ужина.
Прием пищи нужно начинать с салата, лучше всего – из зелени. Это поможет выровнять уровень сахара в крови, и риск переедания станет меньше.
В качестве перекуса лучше всего использовать орехи. Они содержат клетчатку, белок и полезные жиры, которые надолго обеспечивают чувство сытости и удовлетворения вкусом.
Хорошаяидея – похрустеть чем-нибудь. Но это должны быть не чипсы или сухарики, а хрустящие овощи, например, капуста или морковь.
Между приемами пищи необходимо пить много истой воды. Иногда люди принимают жажду за голод. Часть воды можно заменить чаем без сахара и добавок.
Важную роль играет размер тарелки, поскольку еда автоматически распределяется по всей доступной площади. Стоит пользоваться посудой небольшого диаметра.
Во время похудения нужно сосредоточиться на клетчатке. Именно она создает в желудке объем, который подает мозгу сигнал о сытости.
Когда приготовление здоровой пищи кажется слишком сложным из-за усталости, можно просто купить нарезанные овощи или фруктовое ассорти.
Опубликовано: Светлана Репина
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