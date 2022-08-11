В ООН считают, что желающих экспортировать украинское зерно станет больше

В ООН ожидают, что после согласования процедуры транзита количество судов, желающих экспортировать украинское зерно, возрастет.

Временный координатор ООН в Объединенном координационном центре в Стамбуле Фредерик Кенни заявил, что поставка 205 млн тонн зерна в месяц становится достижимой целью.

Россия, Украина, Турция и ООН согласовали транзитные процедуры для соглашения, заключенного в июле, по возобновлению экспорта украинского зерна и удобрений из Черноморского региона. Процедуры включают 10-мильную защитную зону для судов.

К настоящему моменту 12 судов, застрявших в Украине с 24 февраля, получили разрешение на отплытие. Четырем другим судам разрешено зайти в украинские порты.

Организация Объединенных Наций подчеркнула, что экспортная сделка является коммерческой, а не гуманитарной операцией, которая будет определяться рынком.

При этом все суда будут проходить проверку, чтобы подтвердить, что они не везут на Украину контрабандное оружие.

Цель сделки — помочь ослабить глобальный продовольственный кризис, поскольку Украина и Россия являются крупными экспортерами пшеницы.

Кенни сказал, что в настоящее время приоритетом является освобождение места на причалах в трех портах, охваченных сделкой - Одессе, Черноморске и Южном.