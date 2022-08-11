Мадонна рассказала что 16-летний сын носит ее одежду
Сын Мадонны Джими Банда одевается в женскую одежду и как говорит его звездная мама, он выглядит в ней просто превосходно.
В этой знаменитой семье есть не одна модная тарелка.
Во время выступления на “The Tonight Show с Джимми Фэллоном в главной роли” икона музыки и стиля Мадонна рассказала, что ее 16-летний сын Дэвид Банда уже переодевает ее.
“Он может надеть любой наряд и выглядеть шикарно, как вы знаете что”, - сказала она Фэллон в среду вечером.
“Это действительно раздражает. Он носит мою одежду и выглядит в ней лучше. Он даже может надеть платье и выглядеть бучом.”
Мадонна действительно не шутила. Еще в мае дуэт матери и сына выступал в костюмах Adidas на чемпионате мира по версии WBA в легком весе в Barclays Center в Бруклине.
Дэвид унаследовал от своей матери нечто большее, чем просто ее чувство стиля. Далее певица “Like a Virgin” рассказала Фэллон, что ее сын, которого она усыновила в 2006 году, работает над собственной музыкой.
“В конечном итоге он станет одним из ваших гостей”, - сказал 63-летний актер о Банде, сказав, что у него есть “все”, что нужно, чтобы стать звездой.
Фэллон согласился с королевой поп-музыки, сказав: “У него есть "это". У него есть магия. Он забавный, он обаятельный, он спортивный, он симпатичный чувак”.
Опубликовано: Силивончик Алина
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Мадонна рассказала что 16-летний сын носит ее одежду
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