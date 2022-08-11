Экс-премьер Италии Конте выступил с просьбой против поставок оружия Киеву
По мнению экс-премьера Италии Конте поставка оружия Евросоюзом разжигает конфликт между Россией и Украиной еще больше, что не дает места дипломатическим отношениям.
Руководитель политического движения 5 звезд, бывший замминистра Италии Джузеппе Конте заявил, что поставки оружия очень влияют на исход военного процесса. Именно поэтому он просит вернуться к тому, чтобы решать конфликт более цивилизованным путем.
"Нужно понимать, что существуют такие важные слова как мир, переговоры, дипломатия, однако они в один миг просто растворились из публичных дискуссий. Конечно многие задаются вопросом: смирились ли мы с неизбежностью конфликтной ситуации? Когда наша партия была категорически против, то мы предупреждали, что конфликт не что иное как война”, – сказал известный итальянский политик в своем интервью, которая была опубликована в четверг.
Также политик решил вспомнить такие слова, которые когда-то произносил редактор итальянского журнала Марко Тарквинио: У всех войн есть причины, но только мир имеет смысл.
Конте как руководитель своего движения выступает четко против того, чтобы ЕС помогала вооружиться Украине и провоцировать тем самым ее кризис еще больше, а также еще большее разжигание военных действий.
Именно поэтому, те действия, которые осуществляет Италия не должны быть такими как хочет Евросоюз.
Опубликовано: Силивончик Алина
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