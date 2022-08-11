Россия намерена сменить тактику по ведению спецоперации на Украине

Алексей Данилов, глава Совета национальной безопасности Украины, заявил, что российские солдаты сейчас находятся в "отчаянном состоянии" и сейчас прорабатывают новую тактику.

Новые ракетные системы, известные под американским аббревиатурой HIMARS, а британцами как РСЗО, могут поражать цели на расстоянии до 50 миль (80 км) с высокой точностью, что дает украинским силам большую дальность действия, чем раньше.

Это позволило им поражать стратегические российские объекты глубоко за линией фронта, в частности склады боеприпасов и ключевые линии снабжения.

Это заставило российских командиров переосмыслить свои действия.

"Они разрабатывают новую тактику - так называемое "рассредоточение", - рассказал Данилов.

В четверг Великобритания объявила, что еще один транш передовых ракетных систем будет направлен в Украину.

Украинские солдаты проходят обучение в Великобритании обращению с этим оружием.

Это часть пакета вместе с 26 другими странами, которые коллективно пожертвовали еще 1,5 млрд евро (1,3 млрд фунтов стерлингов) на покупку оружия для Украины.

Выступая на конференции доноров в столице Дании Копенгагене, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал: "Этот последний транш военной поддержки позволит Вооруженным силам Украины продолжать защищаться от российской агрессии и неизбирательного применения дальнобойной артиллерии.

Другое оборудование, такое как пули, противорадиолокационные системы, боеприпасы и медицинское оборудование, будет передано Великобританией и другими европейскими союзниками.