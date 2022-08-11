Прикармливаем карпа правильно: полезные советы

Карпа любят многие рыбаки, он и ловится хорошо и чаще оказывается на крючке. А если еще не пренебрегать важными правилами, то вообще можно рассчитывать на богатый улов.

Основные правила прикорма

Карпа надо прикормить заранее, лучше за несколько дне до намеченной рыбалки. Так можно отыскать места обитания рыбы, особенно ямки, где чаще всего и бывают карпы.

Дно тоже имеет значение. На твердом дне карпа поймать проще, крючок не будет застревать в иле, а клевать будет сразу при забросе удочки.

Для предварительного прикармливания не нужно брать много корма, важно понаблюдать, как быстро он будет съеден.

Чем дольше прикармливать карпов, тем дольше они будут оставаться на месте прикорма.

Чем прикормить карпа

Подойдет растительная пища: кукуруза, фасоль, любые бобовые. Направление размещения прикорма должно быть Х-образным, так получится приманить рыбу с четырех сторон.

В стоячем водоеме рассыпать прикорм надо в диаметре до 40 м. Ловлей заниматься идеально по центру расположения прикормки.

Ловля у берега

Лучше всего ловить с лодки, но не всем это доступно. С берега тоже можно получить хороший улов, главное, правильно забрасывать прикорм. В этом случае надо рассыпать приманку V-образно.

Корм у берега быстро оседает на дно, а это сразу привлечет много рыбы. Карп приплывет сюда с любой стороны водоема.

Такой метод ловли предполагает небольшое пространство, а рыбалку лучше затевать у водорослей, там всегда любят прятаться карпы.

На глубоком водоеме надо действовать так: рассыпать корм в двух точках - на берегу и на глубине. После чего можно смело закидывать удочку и наслаждаться процессом.