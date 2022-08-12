Британцы массово отказываются оплачивать счета за газ и электричество

Британцы в качестве акции протеста из-за бездействия правительства отказываются оплачивать жировки.

В пятницу, 12 августа 2022 года, обозреватели британской газеты «Гардиан» заявили, что Соединённое Королевство неминуемо движется к энергетической пропасти из-за политики, которую проводит правительство Великобритании.

Сообщается, свыше ста тысяч британцев присоединились к протестному движению «Не плати, Великобритания», которые хотят переключить внимание Вестмистера с политических игр на проблемы граждан туманного альбиона, которые не могут оплачивать счета за электроэнергию и газ из-за рекордного роста цен.

Отмечается, что данная акция официально начнётся лишь при условии, что к 1 октября число несогласных с действиями власти составит не менее одного миллиона поданных Соединённого Королевства.