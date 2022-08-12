Британцы массово отказываются оплачивать счета за газ и электричество
Британцы в качестве акции протеста из-за бездействия правительства отказываются оплачивать жировки.
В пятницу, 12 августа 2022 года, обозреватели британской газеты «Гардиан» заявили, что Соединённое Королевство неминуемо движется к энергетической пропасти из-за политики, которую проводит правительство Великобритании.
Сообщается, свыше ста тысяч британцев присоединились к протестному движению «Не плати, Великобритания», которые хотят переключить внимание Вестмистера с политических игр на проблемы граждан туманного альбиона, которые не могут оплачивать счета за электроэнергию и газ из-за рекордного роста цен.
Отмечается, что данная акция официально начнётся лишь при условии, что к 1 октября число несогласных с действиями власти составит не менее одного миллиона поданных Соединённого Королевства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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