Из-за таяния ледников в швейцарских Альпах обнаружились человеческие останки и обломки исторической авиакатастрофы

Этим летом в результате таяния ледников в швейцарских Альпах были обнаружены две группы человеческих останков, а также обломки авиакатастрофы 1968 года, замерзшие под снегом и льдом.

Французские альпинисты нашли останки скелета 3 августа на леднике Чессен в южном кантоне Вале в Швейцарии.

Расследование установило, что части самолета, найденные на леднике, принадлежали самолету Piper Cherokee, который разбился на леднике 30 июня 1968 года.

В заявлении полиции отмечается, что во время аварии, более 50 лет назад, технические средства для подъема обломков самолета в труднопроходимой местности были ограничены.

В конце июля на леднике Штоки недалеко от горнолыжного курорта было найдено еще одно тело. Люк Лешаноин, один из двух туристов, обнаруживших тело, сообщил, что останки были мумифицированы и слегка повреждены, а человек был одет в одежду в стиле 80-х годов.

Это не первые случаи, когда отступающие ледники позволяют сделать подобные находки. Судебный антрополог Грегори Берг, возглавлявший группу, изучавшую останки, появившиеся из-под отступающих ледников, отмечает, что по мере того, как ледник тает и движется, все больше материала поднимается на поверхность.

Совсем недавно в западной Монголии а также в Норвегии, таяние льда обнажило хрупкие, ранее замороженные артефакты, в том числе древние инструменты, веревки, копья и стрелы.

Археолог из Университета Колорадо в Боулдере Уильям Тейлор говорит, что таяние льда дает ученым небольшой промежуток времени, чтобы защитить эти объекты, прежде чем они будут повреждены или разрушены погодой и воздействием элементов.