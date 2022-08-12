Новый сверхзвуковой самолет Boom на биотопливе долетает из Лондона в Нью-Йорк за 3,5 часа
Компания Boom представила на авиасалоне в Фарнборо в Великобритании сверхзвуковой самолет Overture на экологичном биотопливе.
Внешне он похож на Concorde своими огромными треугольными крыльями, четырьмя подвесными двигателями и длинным тонким фюзеляжем.
Благодаря турбовентиляторным двигателям отпала необходимость в форсажных камерах, что обеспечивает экономию топлива.
Разработчики утверждают, что самолет работает на 100-процентном экологичном авиационном топливе (SAF).
Overture будет иметь крейсерскую скорость 1,7 Маха над водой, крейсерскую высоту 60 000 футов, беспосадочный диапазон 4250 морских миль и вместимость до 80 пассажиров, увлеченных скоростью.
Boom не собирается создавать полную боевую версию самолета, но уже заключил партнерское соглашение с Northrop Grumman на продажу варианта для вооруженных сил и правительств для быстрой транспортировки и логистики.
Boom заявила, что первый полет ее серийного самолета запланирован на 2026 год. У компании уже есть 70 заказов с возможностью выбора от таких перевозчиков, как United и Japan Airlines.
От Нью-Йорка до Лондона самолет летит за 3,5 часа вместо 5,5 в настоящее время, а от Токио до Сиэтла 4,40 против 8,30.
Опубликовано: Светлана Репина
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Новый сверхзвуковой самолет Boom на биотопливе долетает из Лондона в Нью-Йорк за 3,5 часа
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