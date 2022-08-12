Кевин Федерлайн выложил в соцсети фото, где Бритни Спирс ссорится со своими сыновьями

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн поделился видео в социальных сетях, на которых певица якобы спорит со своими двумя сыновьями. Затем он удалил сюжет.

На прошлой неделе Федерлайн рассказал Daily Mail об отношениях поп-звезды с их двумя сыновьями, Шоном Престоном, 16 лет, и Джейденом, 15 лет.

По его словам, они решили пореже видеться с матерью. После интервью Спирс и ее новый муж Сэм Асгари ответили в Instagram, что ее отношения с детьми должны быть личным делом.

В уже удаленном посте Спирс сказала, что ей было отвратительно то, что ее сыновья не общались с ней, когда они приходили навестить ее, пока она находилась под опекой.

Федерлайн разместил в Instagram три видео, которые, по его словам, были сняты их сыновьями. На них видно, что Спирс спорит с мальчиками.

Под видео он написал, что не может сидеть сложа руки и позволять таким образом обвинять его сыновей после того, через что они прошли.

Он уточнил, что семья решила опубликовать эти видео, снятые мальчиками, когда им было 11 и 12 лет. По его словам, это еще не самое худшее.

Ранее Федерлайн заявил, что Шон Престон и Джейден дистанцировались от певицы из-за частично обнаженных фотографий, которыми она поделилась в социальных сетях.