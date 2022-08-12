Ким Чен Ын заявил, что его страна победила коронавирус, несмотря на симптомы у него самого

Северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил о победе над COVID-19 на совещании, где в одном помещении присутствовали тысячи людей без масок.

Он приказал отменить максимальные противоэпидемические меры, введенные в мае. При этом он уточнил, что Северная Корея должна поддерживать стальной противоэпидемический барьер и активизировать противоэпидемическую работу до окончания глобального кризиса в области здравоохранения.

КНДР никогда не сообщала, сколько людей заразилось COVID, по-видимому, потому, что у нее нет средств для проведения широкомасштабного тестирования.

Однако сообщалось о ежедневном количестве пациентов с лихорадкой, число которых выросло примерно до 4,77 миллиона.

Сестра Кима, Ким Ё Чжон, также обратилась к собравшимся и сказала, что сам он страдал от симптомов лихорадки. По ее словам, он был тяжело болен с высокой температурой, но не мог ни на минуту прилечь, думая о людях, о которых ему пришлось заботиться до конца перед лицом противоэпидемической войны.

Она не сказала, как Ким Чен Ын чувствует себя сейчас, но обвинила пропагандистские листовки из Южной Кореи, найденные недалеко от границы, в том, что они вызвали вспышку коронавируса.

Государственные телеканалы КНДР показали, как некоторые из официальных лиц на встрече вытирали слезы, когда она говорила о болезни своего брата.

Ким Ё Чжон раскритиковала новое правительство Южной Кореи президента Юн Сок Ёля за стремление снять запрет 2020 года на кампании по распространению листовок, назвав Юг «неизменным главным врагом» и призвав стереть южнокорейские власти с лица земли.