Российские самолеты дважды были замечены над Аляской
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило, что российские самолеты-разведчики дважды за двое суток входили в опознавательную зону ПВО Аляски.
Отмечается, что самолеты не входили в суверенное воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады, они оставались в международном воздушном пространстве.
На Аляске используют многоуровневую защитную сеть, чтобы идентифицировать самолеты и предпринимать соответствующие действия.
Она состоит из спутников, наземных радаров, бортовых радаров и истребителей.
Региональное командование обороны NORAD заявляет о готовности использовать соответствующие меры реагирования для защиты Северной Америки и суверенитета в Арктике.
Опознавательная зона противовоздушной обороны — это самопровозглашенная зона воздушного пространства, окружающая страну или территорию, в пределах которой она будет стремиться идентифицировать иностранные военные самолеты.
Хотя зоны не имеют определения в международном праве, нарушение зоны другой территории рассматривается как акт агрессии.
Например, за несколько месяцев до визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань Китай регулярно отправлял боевые самолеты в опознавательную зону противовоздушной обороны самоуправляющегося острова.
Опубликовано: Светлана Репина
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