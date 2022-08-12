Российские самолеты дважды были замечены над Аляской

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило, что российские самолеты-разведчики дважды за двое суток входили в опознавательную зону ПВО Аляски.

Отмечается, что самолеты не входили в суверенное воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады, они оставались в международном воздушном пространстве.

На Аляске используют многоуровневую защитную сеть, чтобы идентифицировать самолеты и предпринимать соответствующие действия.

Она состоит из спутников, наземных радаров, бортовых радаров и истребителей.

Региональное командование обороны NORAD заявляет о готовности использовать соответствующие меры реагирования для защиты Северной Америки и суверенитета в Арктике.

Опознавательная зона противовоздушной обороны — это самопровозглашенная зона воздушного пространства, окружающая страну или территорию, в пределах которой она будет стремиться идентифицировать иностранные военные самолеты.

Хотя зоны не имеют определения в международном праве, нарушение зоны другой территории рассматривается как акт агрессии.

Например, за несколько месяцев до визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань Китай регулярно отправлял боевые самолеты в опознавательную зону противовоздушной обороны самоуправляющегося острова.