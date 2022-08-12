В Мексике жгут машины и магазины из-за ареста деятелей наркокартеля
Боевики наркокартеля сожгли более двух десятков магазинов и заблокировали улицы горящими автомобилями в западной Мексике в ответ на серию арестов деятелей наркокартеля.
В социальных сетях распространяются фото, на которых видно, как мужчины захватывают автомобили и автобусы и поджигают их. Сообщается, что из-за поджогов сгорело более 20 магазинов.
Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в среду, что солдаты столкнулись с преступниками, в том числе с «боссами», на встрече двух банд в штате Халиско.
По его словам, была перестрелка, аресты и это спровоцировало протесты сожженных автомобилей не только в Халиско, но и в Гуанахуато.
Вооруженные мужчины врывались в магазины Oxxo и поджигали их. Аналитик по безопасности из Гуанахуато Дэвид Сауседо сказал, что магазины этой сети были выбраны из-за их вездесущности и низкой безопасности, а не из-за какого-либо спора с компанией.
Картели часто создают такой хаос, чтобы помешать властям транспортировать захваченных боссов или протестовать против арестов.
Губернатор Халиско Энрике Альфаро сообщил в Твиттере, что никто не пострадал в результате разрушений, последовавших за арестами.
Он сказал, что в ходе рейдов были задержаны пять человек и один подозреваемый был убит, но не назвал их личности.
Опубликовано: Светлана Репина
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