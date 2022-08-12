Китайцы дали Заворотнюк шанс на исцеление
Медики из Поднебесной создали препарат, который показывает эффект в лечении больных с опухолями мозга.
Глиобластома – очень агрессивная злокачественная опухоль головного мозга. Именно она в 2015 году стала причиной смерти российской певицы Жанны Фриске, напоминает Рамблер. С аналогичным диагнозом столкнулась и актриса Анастасия Заворотнюк.
Сегодня борьба с этой болезнью имеет ряд сложностей. Глиобластома проникает в окружающие ткани, и это делает ее удаление хирургическим способом на поздних стадиях почти невозможным.
Но и в случае успешной операции опухоль нередко начинает развиваться заново. Попытки ученых найти ключ к излечению продолжались по сей день. И наконец увенчались успехом.
Ученые из Поднебесной совершили настоящий прорыв. Созданный ими гель для инъекций дает надежду на излечение пациентам с трудноизлечимыми опухолями головного мозга. То есть, шанс на спасение таким образом появился и у Заворотнюк.
По словам доцента Школы фармацевтики Университета Висконсин-Мэдисон Цюаньинь Ху, гель, которую планируется применять в период послеоперационного лечения, успешно протестировали на мышах.
Гидрогель вводится в полость, оставшуюся после удаления опухоли. Действующее вещество постепенно высвобождается в окружающие ткани и вызывает губительный для рака иммунный ответ.
«Мы уверены - это многообещающий подход, он даст новую надежду людям с глиобластомой. Мы хотим использовать преимущества этих макрофагов и превратить из врагов в союзников», — пояснил доцент.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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