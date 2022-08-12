Reuters: Китайские учения на Тайване могут быть предметом для шпионажа для США

В то время как учения Китая вокруг Тайваня ознаменовали военное и политическое предупреждение против вмешательства на острове, они открыли окно для сбора разведданных для США.

Четыре дня интенсивных учений на прошлой неделе - и расширенные маневры на этой неделе - дают возможность тщательно изучить ракеты, которые Китай будет использовать для отражения иностранных военных, вмешивающихся в любое будущее вторжение, а также свои системы управления, контроля и связи, говорят региональные дипломаты и аналитики по вопросам безопасности.

Китай вряд ли продемонстрирует свою лучшую тактику и стратегию во время учений, за которыми, как он знает, пристально наблюдают, сказал один из чиновников, выступая на условиях анонимности.

Сингапурский аналитик по вопросам безопасности Колин Кох сказал, что учения дают прекрасную возможность наблюдать не за вооружением, а за ключевыми китайскими элементами - реформированным командованием Восточного театра военных действий Китая, его Ракетными силами и Силами стратегической поддержки, которые действуют вместе полностью скоординированным и интегрированным образом.

"Я полностью ожидаю, что США будут собирать данные по всему спектру - сигналы, связь и электронная разведка - это просто слишком хорошая возможность, чтобы ее упускать".

"Когда вы собираете такого рода данные с другой стороны, это означает, что вы можете определить, где находятся уязвимости, и это помогает вам создавать свои собственные системы противодействия и подавления помех", - сказал Кох агентству Reuters.