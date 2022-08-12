Галкин показал роскошный особняк, который он с Пугачевой снимает в Юрмале

Вилла «Марта» одна из самых дорогих в Латвии, месяц аренды этого дома с историей стоит 100 тысяч евро.

Максим Галкин в очередной раз поделился видеороликами со своими детьми. Но теперь пользователи смогли получить еще больше информации, чем демонстрация того, как юморист играет в прятки с Лизой, Гарри и дочкой Кристины Орбакайте Клавдией.

Шоумен в поиске детей проходил по комнатам виллы "Марта", которую они снимают с Пугачевой, и зрители могли заодно оценить интерьеры роскошного жилья звездной пары, сообщает КП.

Высокие потолки, ведущие на второй этаж лестницы, панорамные окна - подписчики пришли к выводу, что латвийский дом четы не уступает по роскоши их дворцу в подмосковной деревне Грязь.

Вилла «Марта», которую они арендуют в Юрмале, построена в 1928-м году. Это один из наиболее дорогих особняков на рижском взморье, он принадлежит банкиру Виктору Красовицкову.

Певица останавливалась здесь в свой каждый приезд в Латвию. Стоимость месячной аренды здания с историей - 100 тысяч евро. Сам дом оценивается примерно в 40 миллионов евро.

На закрытой территории виллы имеются спа-комплекс, бассейн, концертный зал, теннисный корт, гараж и домик для охраны. В самом особняке - четыре отдельные комнаты, библиотека, кинозал, зимний сад.

Дом находится недалеко от побережья, и звездное семейство часто гуляет и дышит морским воздухом.