Галкин показал роскошный особняк, который он с Пугачевой снимает в Юрмале
Вилла «Марта» одна из самых дорогих в Латвии, месяц аренды этого дома с историей стоит 100 тысяч евро.
Максим Галкин в очередной раз поделился видеороликами со своими детьми. Но теперь пользователи смогли получить еще больше информации, чем демонстрация того, как юморист играет в прятки с Лизой, Гарри и дочкой Кристины Орбакайте Клавдией.
Шоумен в поиске детей проходил по комнатам виллы "Марта", которую они снимают с Пугачевой, и зрители могли заодно оценить интерьеры роскошного жилья звездной пары, сообщает КП.
Высокие потолки, ведущие на второй этаж лестницы, панорамные окна - подписчики пришли к выводу, что латвийский дом четы не уступает по роскоши их дворцу в подмосковной деревне Грязь.
Вилла «Марта», которую они арендуют в Юрмале, построена в 1928-м году. Это один из наиболее дорогих особняков на рижском взморье, он принадлежит банкиру Виктору Красовицкову.
Певица останавливалась здесь в свой каждый приезд в Латвию. Стоимость месячной аренды здания с историей - 100 тысяч евро. Сам дом оценивается примерно в 40 миллионов евро.
На закрытой территории виллы имеются спа-комплекс, бассейн, концертный зал, теннисный корт, гараж и домик для охраны. В самом особняке - четыре отдельные комнаты, библиотека, кинозал, зимний сад.
Дом находится недалеко от побережья, и звездное семейство часто гуляет и дышит морским воздухом.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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