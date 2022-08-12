У звезды «Ширли-мырли» угнали два джипа

Актёр Алексей Якубов обратился в полицию Москвы с заявлением о пропаже игрушечных машинок.

Как сообщает Рамблер, Якубов в своих показаниях уточнил, что в последний раз красный и жёлтый детские джипы он видел в центре Москвы около полудня 7 августа.

Вечером этого же дня машинки, принадлежащие артиста, исчезли.

Полиция проводит проверку, ущерб оценивается в 3 тысячи рублей.

Джипы находились в подъезде многоэтажного дома на Бутырском валу, опера уже осмотрели его на предмет улик.

Обнаружили они при этом следы угонщиков или нет, пока неизвестно.

Актёр театра и кино Алексей Якубов известен по ролям в кинофильмах «Ширли-мырли», «Принцесса цирка» «Таксистка» и других.