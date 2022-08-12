Ученые подсказали, что поможет сердечникам снизить риск смерти

Новые исследования показали, что замена некоторых продуктов безопасными аналогами позволит сократить эту вероятность на 13 процентов.

Австралийские врачи считают, что замена обычной соли калиевой поможет гипертоникам сдерживать повышение кровяного давления, сообщает Вокруг света.

Их коллеги из Британии, Китая и США в результате экспериментов убедились, что такой аналог уменьшает смертность от сердечно-сосудистых болезней.

В исследовании участвовали около 32 тысяч человек. Они прошли 19 этапов испытаний. В итоге исследователи выяснили: потребление калиевой соли привело к снижению давления в среднем на 4,61 мм рт.ст.

Давление при этом снижалось независимо от возраста испытуемого, его пола, региона проживания, массы тела, наличия гипертонии и исходных значений содержания натрия либо калия в моче.

Уменьшение удельного веса хлористого натрия на 10 процентов привело и к снижению систолического давления - на 1,53 мм рт. ст. При этом замена одного вида соли на другой позволила снизить риск смерти на 11-13 процентов.

В Японии недавно изобрели палочки для еды, способные усиливать соленый вкус и стимулировать вкусовые рецепторы.