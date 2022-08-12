Долина заявила, что жизнь в Европе «противная»

По словам певицы, там все движется медленно и размеренно, она считает это странным и неприемлемым для себя.

Лариса Долина в своем интервью радиостанции «Русский Хит» раскритиковала образ жизни в Европе, сообщает Рамблер.

По словам певицы, ей очень близка атмосфера Москвы - как и сам ритм российской столицы, которую она очень любит. 

Звезда назвала себя "бегущим человеком", предпочитающим динамику. 

«Когда приезжаю в Европу, вижу, что люди не торопятся никуда. Какая-то у них размеренная жизнь», — сказала исполнительница.

И призналась, что ей это "противно". По словам Долиной, для нее это "странно и непривычно". 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

 


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