Герхард Шредер подал в суд на Бундестаг, чтобы восстановить свои права на офис в парламенте

Бывший канцлер Герхард Шредер подал в суд на Бундестаг о восстановлении своих особых прав, которые были отозваны в мае.

Шредер требует, чтобы ему снова предоставили в распоряжение бывший офис канцлера с сотрудниками, как заявил в пятницу немецкому агентству печати его ганноверский адвокат Михаэль Нагель. От имени Шредера он подал соответствующий иск в административный суд Берлина.

Решение Бюджетного комитета Бундестага урезать средства Шредера на оснащение его офиса в Бундестаге и приостановить работу офиса является незаконным, говорится в заявлении юридической фирмы, доступном для dpa.

Весь процесс указывает, что «решающими для решения бюджетной комиссии стали причины, отличные от указанных в «новых правилах». Такие решения больше напоминают абсолютистское княжеское государство «с точки зрения того, как они возникли» и не должны продолжаться в демократическом правовом государстве», пояснили юристы Шредера.