Депутат Европарламента назвала решение Эстонии закрыть въезд для россиян слабоумием

Депутат Европарламента Яна Тоом заявила, что решение эстонских властей не пускать в страну россиян является абсурдным и не имеет смысла.

Член Европарламента Яна Тоом 12 августа сказала телеканалу ETV, что Таллин пытается отменить для россиян те же шенгенские визы, которые он сам выдал.

Он говорит, что это была единственная возможность для Эстонии не пускать граждан РФ в страну.

Но теперь по выданным визам россияне могут, как и раньше въехать в другие государства Шенгенской зоны.

Депутат сказала, что отменить разрешения на въезд в другие страны нельзя. Поэтому это сейчас выглядит слабоумным.

По словам Тоом, Эстонии вряд ли получится ввести всеобщий запрет на визы для россиян на Совете ЕС.