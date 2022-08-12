Литва поддержала позицию «большой семерки» по Тайваню
Правительство Литвы одобрило заявления G7 по поводу ситуации между Китаем и Тайванем.
Заместитель министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте 12 августа во время визита на Тайвань назвала остров близким другом.
Накануне руководители МИД стран «большой семерки» выразили озабоченность агрессивными действиями Китая в акватории Тайвань, в особенности, военными учениями.
Министерства иностранных дел G7 заявили, что прошедший визит спикера нижней палаты представителей США Нэнси Пелоси создал угрозу эскалации в регионе.
Правительство Китая ответило на это, что готово пересмотреть возможность диалога с «большой семеркой».
Вайчюкявичюте заявила, что Литва поддержала заявление G7, которое сделала на прошлой неделе.
Она добавила, что Тайбэй является «надежным партнером» Литве.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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