Литва поддержала позицию «большой семерки» по Тайваню

Правительство Литвы одобрило заявления G7 по поводу ситуации между Китаем и Тайванем.

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте 12 августа во время визита на Тайвань назвала остров близким другом.

Накануне руководители МИД стран «большой семерки» выразили озабоченность агрессивными действиями Китая в акватории Тайвань, в особенности, военными учениями.

Министерства иностранных дел G7 заявили, что прошедший визит спикера нижней палаты представителей США Нэнси Пелоси создал угрозу эскалации в регионе.

Правительство Китая ответило на это, что готово пересмотреть возможность диалога с «большой семеркой».

Вайчюкявичюте заявила, что Литва поддержала заявление G7, которое сделала на прошлой неделе.

Она добавила, что Тайбэй является «надежным партнером» Литве.