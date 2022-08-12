Композитор Кузнецов рассказал, сколько Разин должен ему за песни «Ласкового мая»

Он заявил, что не подписыпал с продюсером группы договоров на передачу прав на исполнение песен.

Сергей Кузнецов считает, что Андрей Разин в качестве компенсации задолжал ему 18 миллионов рублей, сообщает Рамблер со ссылкой на КП.

Автор хитов рассказал изданию, что Разин в 2005 году принес в суд некий договор, будто бы заключенный с композитором, и таким образом оформил права на себя.

Однако рассказал об это спустя 4 года, когда решение обжалованию из-за истечения срока уже не подлежало.

Композитор отметил, что все годы продюсер получал авторские отчисления за песни группы. Российское авторское общество подсчитало, что речь идет о сумме в 18 миллионов рублей, и Кузнецов полагает, что они должны принадлежать ему.

Ранее Разин многократно заявлял, что он - наследник творчества «Ласкового мая». По мнению юристов, продюсер продолжит борьбу за права на песни с супругой покойного Юрия Шатунова - Светланой.