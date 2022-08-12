Бывший канцлер Германии Шредер подал в суд на Бундестаг

Экс-канцлер Герхард Шредер подал иск в суд против немецкого парламента - Бундестага.

Ранее занимавший пост канцлера Германии Герхард Шредер обратился в суд с иском против парламента страны.

Бывший глава немецкого правительства намерен добиться возвращения особых привилегий, которые были отняты у него в маге.

"Шрёдер подал в суд на Бундестаг, чтобы вернуть особые привилегии, которых он был лишен в мае", - сообщает РИА Новости.

Напомним. что Шредер неоднократно подвергался сильному давлению со стороны европейских политиков из-за того, что он занимает высокий пост в "Роснефти".