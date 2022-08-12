Бывший канцлер Германии Шредер подал в суд на Бундестаг
Экс-канцлер Герхард Шредер подал иск в суд против немецкого парламента - Бундестага.
Ранее занимавший пост канцлера Германии Герхард Шредер обратился в суд с иском против парламента страны.
Бывший глава немецкого правительства намерен добиться возвращения особых привилегий, которые были отняты у него в маге.
"Шрёдер подал в суд на Бундестаг, чтобы вернуть особые привилегии, которых он был лишен в мае", - сообщает РИА Новости.
Напомним. что Шредер неоднократно подвергался сильному давлению со стороны европейских политиков из-за того, что он занимает высокий пост в "Роснефти".
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шольц запретил Путину посещать Германию до завершения спецоперации в Украине
Минобороны РФ: российские солдаты ликвидировали свыше двух тысяч бойцов ВСУ под Соледаром
Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
Бундесвер вынужден свернуть свою миссию в Мали, после прибытия российских военных инструкторов
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке