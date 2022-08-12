СБУ сообщила о предательстве высокопоставленного военного и раскрытии им секретных данных

Служба безопасности Украины сообщила, что один из высокопоставленных военных раскрыл секретные данные.

Как сообщает российское информационное агентство ТАСС, в Службе безопасности Украины рассказали об уточке секретных данных.

Отмечается, что один из высокопоставленных военнослужащих украинской армии был крайне неосторожен в интервью, которое дал журналистам.

Этот военный, имя и звание которого не называется, якобы раскрыл секретные данные о планах Вооруженных сил страны.

"Служба безопасности Украины зафиксировала раскрытие информации о планах украинской армии в интервью высокопоставленного военного, ведется следствие", - сообщила замминистра обороны Анна Маляр.