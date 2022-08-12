СБУ сообщила о предательстве высокопоставленного военного и раскрытии им секретных данных
Служба безопасности Украины сообщила, что один из высокопоставленных военных раскрыл секретные данные.
Как сообщает российское информационное агентство ТАСС, в Службе безопасности Украины рассказали об уточке секретных данных.
Отмечается, что один из высокопоставленных военнослужащих украинской армии был крайне неосторожен в интервью, которое дал журналистам.
Этот военный, имя и звание которого не называется, якобы раскрыл секретные данные о планах Вооруженных сил страны.
"Служба безопасности Украины зафиксировала раскрытие информации о планах украинской армии в интервью высокопоставленного военного, ведется следствие", - сообщила замминистра обороны Анна Маляр.
Опубликовано: Николай Скира
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