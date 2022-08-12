Мэр Берлина смогла наконец поговорить с мэром Киева, без пранка
Через семь недель после фейкового видеозвонка с фальшивым Виталием Кличко мэр Берлина Франциска Гиффи поговорила с настоящим мэром Киева, об этом она написала в Twitter.
Разговор зашел о ситуации на Украине и в частности в Киеве, пишет Гиффи. Другие темы включали энергоснабжение и положение украинских беженцев в Германии. Обсуждалась также опасность пропаганды и фальшивых видеозвонков.
24 июня у Гиффи был видео-чат с человеком, который представился Виталием Кличко. Через несколько дней российские пранки «Вован и Лексус» признались журналу ARD «Контрасты», что за фейковым звонком стояли они. В четверг дуэт опубликовал предполагаемые выдержки из разговора.
По словам пресс-секретаря Сената Берлина Лизы Фрерихс, Гиффи около часа была связана с настоящим Кличко. Разговор шел на немецком языке, Кличко очень хорошо говорит на нем. В коротком видеофрагменте, который Гиффи выложила в твиттере, она в начале разговора со смехом говорит: «Ну, надеюсь, дорогой Виталий Кличко, что на этот раз я говорю с Вами настоящим». На что Кличко ответил: «Я думаю, что я настоящий. Думаю, да».
«Вован и Лексус» опубликовали девятиминутный отредактированный ролик в Rutube и Reddit, где показаны отрывки из июньского разговора с мнимым Кличко.
Опубликовано: Тарас Медведев
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