Латвия и Эстония заявили что прекращают сотрудничество с Китаем

Латвия и Эстония вышли из формата "16+1" и заявили о прекращении партнерских отношений.

Две страны Латвия и Эстония, которые тесно сотрудничали с Китаем и являлись членами формата "16+1", вышли из его состава и полностью разорвали партнерство. Такую информацию предоставил МИД Литвы Габриус Ландсбергис.

При этом причины, по которым страны пошли на этот шаг не указываются. Однако представитель иностранных дел в своей странице Twitter указал, что данное сотрудничество уже исчерпало все ресурсы.

“Китайская модель “17+1″ стала уже не актуальна и спорной задолго до выхода Литвы. Латвия и Эстония теперь тоже закрывают дверь”,- прокомментировал Ландсбергис в Twitter.

Что же такое сообщество "16+1" ранее "17+1"? Это формат, который объединял 17 стран по различным направлениям: торговля, экономика, инвестиции, культурные и туристические области, а также образование и медицину.

Первыми, кто вышел из этого формата стала Литва в 2021 году. Теперь эту эстафету приняли Латвия и Эстония.

К чему может привести постепенный выход стран из группы? Это может привести к тому, что Китай может потерять свое мировое могущество, что происходит под постепенным влиянием американского правительства.