Латвия и Эстония заявили что прекращают сотрудничество с Китаем
Латвия и Эстония вышли из формата "16+1" и заявили о прекращении партнерских отношений.
Две страны Латвия и Эстония, которые тесно сотрудничали с Китаем и являлись членами формата "16+1", вышли из его состава и полностью разорвали партнерство. Такую информацию предоставил МИД Литвы Габриус Ландсбергис.
При этом причины, по которым страны пошли на этот шаг не указываются. Однако представитель иностранных дел в своей странице Twitter указал, что данное сотрудничество уже исчерпало все ресурсы.
“Китайская модель “17+1″ стала уже не актуальна и спорной задолго до выхода Литвы. Латвия и Эстония теперь тоже закрывают дверь”,- прокомментировал Ландсбергис в Twitter.
Что же такое сообщество "16+1" ранее "17+1"? Это формат, который объединял 17 стран по различным направлениям: торговля, экономика, инвестиции, культурные и туристические области, а также образование и медицину.
Первыми, кто вышел из этого формата стала Литва в 2021 году. Теперь эту эстафету приняли Латвия и Эстония.
К чему может привести постепенный выход стран из группы? Это может привести к тому, что Китай может потерять свое мировое могущество, что происходит под постепенным влиянием американского правительства.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шольц запретил Путину посещать Германию до завершения спецоперации в Украине
Минобороны РФ: российские солдаты ликвидировали свыше двух тысяч бойцов ВСУ под Соледаром
Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
Бундесвер вынужден свернуть свою миссию в Мали, после прибытия российских военных инструкторов
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке