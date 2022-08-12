Спикер Рады просит Германию поставить больше гаубиц и РСЗО
Украина призывает к скорейшей дальнейшей военной помощи с немецкой стороны, заявили в Верховной раде.
«Мы очень благодарны Германии за решение поддержать нас», - рассказал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук газетам редакционной сети "Германия".
«Я очень надеюсь, что время между решениями и фактическим прибытием помощи будет становиться все короче и короче. Потому что нам очень нужна немецкая техника, в том числе танки и гаубицы», - отметил Стефанчук.
Германия долго не решалась поставлять тяжелое вооружение . Только через два месяца с начала СВО Берлин взял на себя первые обязательства. Тем временем были доставлены первые системы, такие как Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня Mars II и зенитные танки Gepard.
С апреля федеральное правительство также полагалось на непрямые поставки танков, по кольцевому обмену, через восточных партнеров по НАТО.
Такие страны, как Словения, Чехия, Польша и Греция, должны были поставлять на Украину оружие советских времен и получать взамен современные аналоги из Германии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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