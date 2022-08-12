Журналисты Washington Post рассказали, что на самом деле искало ФБР в доме Трамп
Газета Washington Post сообщает, что федеральные агенты США искали документы, касающиеся ядерного оружия во время обыска в доме Дональда Трампа во Флориде.
Неясно, были ли такие документы обнаружены в поместье бывшего президента Мар-а-Лаго в Палм-Бич.
Министерство юстиции США обратилось к судье с просьбой обнародовать ордер, который санкционировал обыск ФБР в Мар-а-Лаго после того, как республиканец Трамп назвал это политическим возмездием.
Запрос означает, что общественность вскоре сможет узнать больше о том, что искали следователи во время беспрецедентного обыска в доме бывшего президента.
Обыск был частью расследования того, незаконно ли Трамп удалял секретные документы из Белого дома, когда покидал свой пост в январе 2021 года.
Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что такие решения не принимаются без достаточных оснований.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в ходе обыска ФБР изъяло около 10 ящиков из имущества Трампа. Во время обыска самого Трампа не было во Флориде.
Дональд Трамп призвал к немедленному обнародованию документов, связанных с обыском. Он заявил, что вторжение в его дом было неамериканским и ненужным.
Бывший архивариус Дэвид Ферриеро ранее заявлял, что Трамп вернул правительству 15 ящиков в январе 2022 года. Позже архивы обнаружили, что некоторые из предметов были «помечены как секретная информация национальной безопасности».
По словам человека, знакомого с визитом, за пару месяцев до обыска агенты ФБР посетили собственность Трампа, чтобы изучить ящики в запертой кладовке.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шольц запретил Путину посещать Германию до завершения спецоперации в Украине
Минобороны РФ: российские солдаты ликвидировали свыше двух тысяч бойцов ВСУ под Соледаром
Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
Бундесвер вынужден свернуть свою миссию в Мали, после прибытия российских военных инструкторов
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке