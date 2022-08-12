Журналисты Washington Post рассказали, что на самом деле искало ФБР в доме Трамп

Газета Washington Post сообщает, что федеральные агенты США искали документы, касающиеся ядерного оружия во время обыска в доме Дональда Трампа во Флориде.

Неясно, были ли такие документы обнаружены в поместье бывшего президента Мар-а-Лаго в Палм-Бич.

Министерство юстиции США обратилось к судье с просьбой обнародовать ордер, который санкционировал обыск ФБР в Мар-а-Лаго после того, как республиканец Трамп назвал это политическим возмездием.

Запрос означает, что общественность вскоре сможет узнать больше о том, что искали следователи во время беспрецедентного обыска в доме бывшего президента.

Обыск был частью расследования того, незаконно ли Трамп удалял секретные документы из Белого дома, когда покидал свой пост в январе 2021 года.

Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что такие решения не принимаются без достаточных оснований.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в ходе обыска ФБР изъяло около 10 ящиков из имущества Трампа. Во время обыска самого Трампа не было во Флориде.

Дональд Трамп призвал к немедленному обнародованию документов, связанных с обыском. Он заявил, что вторжение в его дом было неамериканским и ненужным.

Бывший архивариус Дэвид Ферриеро ранее заявлял, что Трамп вернул правительству 15 ящиков в январе 2022 года. Позже архивы обнаружили, что некоторые из предметов были «помечены как секретная информация национальной безопасности».

По словам человека, знакомого с визитом, за пару месяцев до обыска агенты ФБР посетили собственность Трампа, чтобы изучить ящики в запертой кладовке.