Поляки сбросили в Одер вещества с высоким содержанием ртути и вызвали массовый мор рыбы
После гибели рыбы в реке Одер в восточной части Бранденбурга, вызванной загрязнением ртутью, защитники природы предполагают далеко идущие последствия для национального парка «Долина Нижнего Одера».
«Последствия просто ужасны», — сказал в пятницу утром немецкому агентству печати заместитель управляющего национальным парком Михаэль Таутенхан: «Это просто катастрофа для национального парка».
Пострадают животные и растения, а также развитие туризма в регионе.
«Волна отравлений полностью прошла через Одер», — сказал Таутенхан. Мертвая рыба плавала по всей ширине реки. Поражаются судак, сом, пескари и голец. Морские орланы и другие птицы могли также пострадать от отравления.
Таутенхан ожидает, что имиджу национального парка будет нанесен ущерб.
«Это отравленная зона бедствия».- считает он и опасается, что теперь многие люди будут избегать посещения национального парка. Национальный парк Нижней долины Одера на самом востоке Бранденбурга является одним из самых богатых видами мест обитания в Германии.
По данным природоохранной администрации округа Меркиш-Одерланд, пробы воды после гибели рыбы показали значительное загрязнение реки ртутью. Его происхождение и точная связь с гибелью рыбы до сих пор считаются неясными.
По данным Польского агентства по охране окружающей среды, гибель рыбы, вероятно, была вызвана промышленным загрязнением воды.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шольц запретил Путину посещать Германию до завершения спецоперации в Украине
Минобороны РФ: российские солдаты ликвидировали свыше двух тысяч бойцов ВСУ под Соледаром
Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
Бундесвер вынужден свернуть свою миссию в Мали, после прибытия российских военных инструкторов
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке