Поляки сбросили в Одер вещества с высоким содержанием ртути и вызвали массовый мор рыбы

После гибели рыбы в реке Одер в восточной части Бранденбурга, вызванной загрязнением ртутью, защитники природы предполагают далеко идущие последствия для национального парка «Долина Нижнего Одера».

«Последствия просто ужасны», — сказал в пятницу утром немецкому агентству печати заместитель управляющего национальным парком Михаэль Таутенхан: «Это просто катастрофа для национального парка».

Пострадают животные и растения, а также развитие туризма в регионе.

«Волна отравлений полностью прошла через Одер», — сказал Таутенхан. Мертвая рыба плавала по всей ширине реки. Поражаются судак, сом, пескари и голец. Морские орланы и другие птицы могли также пострадать от отравления.

Таутенхан ожидает, что имиджу национального парка будет нанесен ущерб.

«Это отравленная зона бедствия».- считает он и опасается, что теперь многие люди будут избегать посещения национального парка. Национальный парк Нижней долины Одера на самом востоке Бранденбурга является одним из самых богатых видами мест обитания в Германии.

По данным природоохранной администрации округа Меркиш-Одерланд, пробы воды после гибели рыбы показали значительное загрязнение реки ртутью. Его происхождение и точная связь с гибелью рыбы до сих пор считаются неясными.

По данным Польского агентства по охране окружающей среды, гибель рыбы, вероятно, была вызвана промышленным загрязнением воды.