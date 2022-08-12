Астрономы считают, что обнаружили самую новую планету в галактике

За пределами Солнечной системы существует более 5000 планет, и на этой неделе астрономы объявили, что они, возможно, обнаружили самую молодую из них.

Ученые, использующие Атакамскую большую миллиметровую/субмиллиметровую решетку (ALMA) в Чили, сообщают в журнале The Astrophysical Journal Letters о первом в истории обнаружении газа в околопланетном диске, скоплении пыли и обломков, обнаруженных вокруг молодых планет.

Это открытие, по данным Национальной радиоастрономической обсерватории, которая сотрудничает с сайтом ALMA, предполагает наличие очень молодой планеты.

Изучая «AS 209» — молодую звезду, расположенную примерно в 395 световых годах от Земли в созвездии Змееносца, астрономы наблюдали сгусток испускаемого света посреди пустой щели в окружающем газе.

Это привело к обнаружению околопланетного диска, окружающего потенциальную планету с массой Юпитера.

Исследователи внимательно наблюдают за планетой, которая находится на расстоянии 18,59 млрд миль от звезды-хозяина. Если предполагаемый возраст звезды-хозяина всего в 1,6 млн лет верен, эта планета может быть одной из самых молодых из когда-либо обнаруженных.

Новые наблюдения газа в околопланетном диске AS 209 могут пролить дополнительный свет на развитие планетарных атмосфер и процессы, в результате которых формируются спутники.

Звездная система уже более пяти лет представляет интерес для ученых из-за наличия семи вложенных друг в друга колец, которые, по мнению исследователей, связаны с продолжающимся формированием планет.