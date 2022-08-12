WP: агенты ФБР искали в доме Трампа секретные документы о ядерном оружии

В США рассказали, что сотрудники ФБР искали в доме Трампа во Флориде документы о ядерном оружии.

В пятницу, 12 августа 2022 года, обозреватели американской газеты «Вашингтон пост» заявили, что агенты Федерального бюро расследования проводили обыск в апартаментах экс-президента США Дональда Трампа с целью обнаружить секретные документы о ядерном оружии.

Отмечается, что источники издательства, пожелавшие сохранить анонимность, не уточнили какие именно документы пытались обнаружить сотрудники ФБР в ходе обыска поместья Трампа, касались ли они американского ядерного арсенала или же арсенала другого государства.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 




 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 