WP: агенты ФБР искали в доме Трампа секретные документы о ядерном оружии
В США рассказали, что сотрудники ФБР искали в доме Трампа во Флориде документы о ядерном оружии.
В пятницу, 12 августа 2022 года, обозреватели американской газеты «Вашингтон пост» заявили, что агенты Федерального бюро расследования проводили обыск в апартаментах экс-президента США Дональда Трампа с целью обнаружить секретные документы о ядерном оружии.
Отмечается, что источники издательства, пожелавшие сохранить анонимность, не уточнили какие именно документы пытались обнаружить сотрудники ФБР в ходе обыска поместья Трампа, касались ли они американского ядерного арсенала или же арсенала другого государства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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