Заметили на яблоне паршу - надо срочно принимать меры
Парша конечно не погубит садовое дерево, но навредить может изрядно. Упадет урожайность, пострадает иммунитет, плоды почернеют, а сама яблоня рискует не пережить зиму.
Что такое парша
Парша - распространенное грибковое заболевание, которое пагубно отражается на плодах и листьях яблони.
Если не принять вовремя спасительные меры, можно ожидать заражения всего сада. Споры грибка зимой остаются в незрелых плодах, трещинках коры, листовом опаде.
С с приходом весны, когда влажность повышается, грибок оживает и активно размножается, поражая деревья в саду.
Как распознать паршу
На свежих листиках можно увидеть пятна оливкового цвета.
Плоды покрываются трещинами и темными пятнам.
Яблоки мельчают и деформируются.
Листва начинает опадать раньше срока.
Кора трескается и вздувается.
Побеги сохнут и отмирают.
Лечение
Парша хорошо поддается лечению даже народными средствами, если приступить к нему на ранней стадии.
Можно использовать растворы марганцовки или горчицы, ими делаются опрыскивания деревьев. Подойдут в этих целях и минеральные удобрения.
Запущенная стадия требует вмешательства химии. Самый лучший результат дадут: "Раек", "Вектра", "Строби", "Хорус", "Скор", "Фитолавин", "Фитоспорин", "Гамаир", "Циркон".
Не нужно применять одинаковый препарат все время, чтобы не вызвать привыкание у грибка. Действующее вещество при опрыскиваниях всегда должно чередоваться.
Профилактика
Делается осенью, когда собран урожай, а сад очищен от опавших и высохших плодов, веток, листового опада. Все это может служить рассадником инфекции.
Все растительные остатки перед наступлением зимы вывозятся с участка или сжигаются. С деревьев надо убрать отмершие побеги, а затем побелить стволы.
По весне, не дожидаясь распускания почек, следует опрыскать сад бордоской жидкостью.
Опубликовано: Храмова Оксана
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