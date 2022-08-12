Заметили на яблоне паршу - надо срочно принимать меры

Парша конечно не погубит садовое дерево, но навредить может изрядно. Упадет урожайность, пострадает иммунитет, плоды почернеют, а сама яблоня рискует не пережить зиму.

Что такое парша

Парша - распространенное грибковое заболевание, которое пагубно отражается на плодах и листьях яблони.

Если не принять вовремя спасительные меры, можно ожидать заражения всего сада. Споры грибка зимой остаются в незрелых плодах, трещинках коры, листовом опаде.

С с приходом весны, когда влажность повышается, грибок оживает и активно размножается, поражая деревья в саду.

Как распознать паршу

На свежих листиках можно увидеть пятна оливкового цвета.

Плоды покрываются трещинами и темными пятнам.

Яблоки мельчают и деформируются.

Листва начинает опадать раньше срока.

Кора трескается и вздувается.

Побеги сохнут и отмирают.

Лечение

Парша хорошо поддается лечению даже народными средствами, если приступить к нему на ранней стадии.

Можно использовать растворы марганцовки или горчицы, ими делаются опрыскивания деревьев. Подойдут в этих целях и минеральные удобрения.

Запущенная стадия требует вмешательства химии. Самый лучший результат дадут: "Раек", "Вектра", "Строби", "Хорус", "Скор", "Фитолавин", "Фитоспорин", "Гамаир", "Циркон".

Не нужно применять одинаковый препарат все время, чтобы не вызвать привыкание у грибка. Действующее вещество при опрыскиваниях всегда должно чередоваться.

Профилактика

Делается осенью, когда собран урожай, а сад очищен от опавших и высохших плодов, веток, листового опада. Все это может служить рассадником инфекции.

Все растительные остатки перед наступлением зимы вывозятся с участка или сжигаются. С деревьев надо убрать отмершие побеги, а затем побелить стволы.

По весне, не дожидаясь распускания почек, следует опрыскать сад бордоской жидкостью.