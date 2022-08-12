Газа в Польше хватит лишь до декабря, а затем наступит дефицит

Запасов газа в Польше осталось лишь до декабря, потом же в стране начнется дефицит.

Польше грозят серьезные проблемы этой зимой из-за сильнейшего дефицита газа, который может наступить

Представитель полькой организации Greenpeace Polska Марек Юзефяк в эфире радиостанции ТОК FM рассказал о серьезной нехватке в хранилищах.

По его словам, газа в хранилищах хватит лишь до декабря, а затем наступит дефицит на уровне до сорока процентов.

"Польше хватит газа до декабря, а потом страна столкнется с дефицитом на уровне 40 процентов", - рассказал Юзефяк.