Газа в Польше хватит лишь до декабря, а затем наступит дефицит
Запасов газа в Польше осталось лишь до декабря, потом же в стране начнется дефицит.
Польше грозят серьезные проблемы этой зимой из-за сильнейшего дефицита газа, который может наступить
Представитель полькой организации Greenpeace Polska Марек Юзефяк в эфире радиостанции ТОК FM рассказал о серьезной нехватке в хранилищах.
По его словам, газа в хранилищах хватит лишь до декабря, а затем наступит дефицит на уровне до сорока процентов.
"Польше хватит газа до декабря, а потом страна столкнется с дефицитом на уровне 40 процентов", - рассказал Юзефяк.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шольц запретил Путину посещать Германию до завершения спецоперации в Украине
Минобороны РФ: российские солдаты ликвидировали свыше двух тысяч бойцов ВСУ под Соледаром
Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
Бундесвер вынужден свернуть свою миссию в Мали, после прибытия российских военных инструкторов
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке