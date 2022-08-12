Медведев рассказал, каким будет итог для Зеленского

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что Владимир Зеленский либо окажется на трибунале, либо будет играть в комедиях.

Экс-президент России Дмитрий Медведев 11 августа высказался по поводу будущей судьбы президента Украины Владимира Зеленского.

Он предполагает, что украинский лидер может стать подсудимым на трибунале. Медведев сказал, что вторым вариантом для Зеленского может быть возвращение в комедии на вторые роли.

Ранее Дмитрий Медведев прибыл в самопровозглашенную Луганскую народную республику для встречи с главой ЛНР Леонидом Пасечником и с руководителем ДНР Денисом Пушилиным.

На переговорах обсуждались вопросы обеспечения безопасности Донбасса.

Журналистка Надана Фридрихсон спросила у Медведева, что будет с Зеленским. Он ответил, что итогом для него будет трибунал или вторые роли в комедийных шоу.