Медведев рассказал, каким будет итог для Зеленского
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что Владимир Зеленский либо окажется на трибунале, либо будет играть в комедиях.
Экс-президент России Дмитрий Медведев 11 августа высказался по поводу будущей судьбы президента Украины Владимира Зеленского.
Он предполагает, что украинский лидер может стать подсудимым на трибунале. Медведев сказал, что вторым вариантом для Зеленского может быть возвращение в комедии на вторые роли.
Ранее Дмитрий Медведев прибыл в самопровозглашенную Луганскую народную республику для встречи с главой ЛНР Леонидом Пасечником и с руководителем ДНР Денисом Пушилиным.
На переговорах обсуждались вопросы обеспечения безопасности Донбасса.
Журналистка Надана Фридрихсон спросила у Медведева, что будет с Зеленским. Он ответил, что итогом для него будет трибунал или вторые роли в комедийных шоу.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шольц запретил Путину посещать Германию до завершения спецоперации в Украине
Минобороны РФ: российские солдаты ликвидировали свыше двух тысяч бойцов ВСУ под Соледаром
Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
Бундесвер вынужден свернуть свою миссию в Мали, после прибытия российских военных инструкторов
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке