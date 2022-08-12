Медведев уверен, что Зеленского ждёт либо трибунал, либо вторые роли в комедиях
Экс-президент РФ Дмитрий Медведев убеждён, что после спецоперации Зеленский либо пойдёт под трибунал, либо будет занимать второстепенные роли в комедийных шоу.
В пятницу,, 12 августа 2022 года, заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём интервью для Наданы Фридрихсон оценил возможные варианты, которые ждут президента Украины Владимира Зеленского после окончания спецоперации.
Медведев заявил, что после всех решений и действий, которые предпринимал Зеленский на посту главы киевского режима, в обозримом будущем его ждёт либо военный суд, либо возвращение к актёрской игре во второсортных комедийных шоу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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