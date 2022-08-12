Без скандалов: раскрыты детали нового шоу Андрея Малахова

Руководство канала «Россия–1» объявило о закрытии «Прямого эфира», но ее ведущему нашли другую работу.

Детали новой программы Малахова порталу ProZvezd раскрыла дизайнер Аника Керимова, сообщает Рамблер.

Она отметила, что у нового ток-шоу много отличий. Проект станет намного серьезнее предыдущего, в нем не будет столько скандальных тем, как раньше, а участники будут обсуждать актуальные темы.

К слову, из эфира могут вычеркнуть и некоторые другие ток-шоу.

«Скандальные программы, помимо горя героям, не приносили ничего. Многие артисты были в шоке от ток-шоу, которые показывали ТВ до спецоперации», - поделилась Керимова.

В частности, она напомнила о сюжете про родных певицы Маши Распутиной. По ее словам, исполнительница жаловалась ей, что имя она зарабатывала тяжелым трудом, а в студии Андрея Малахова звезду "прополоскали" без ее ведома.

По словам дизайнера, многое довелось вытерпеть Евгению Петросяну, близким артистов Владимира Коренева и Владимира Конкина. А Азизе и вовсе - пришлось вызывать скорую.