Без скандалов: раскрыты детали нового шоу Андрея Малахова
Руководство канала «Россия–1» объявило о закрытии «Прямого эфира», но ее ведущему нашли другую работу.
Детали новой программы Малахова порталу ProZvezd раскрыла дизайнер Аника Керимова, сообщает Рамблер.
Она отметила, что у нового ток-шоу много отличий. Проект станет намного серьезнее предыдущего, в нем не будет столько скандальных тем, как раньше, а участники будут обсуждать актуальные темы.
К слову, из эфира могут вычеркнуть и некоторые другие ток-шоу.
«Скандальные программы, помимо горя героям, не приносили ничего. Многие артисты были в шоке от ток-шоу, которые показывали ТВ до спецоперации», - поделилась Керимова.
В частности, она напомнила о сюжете про родных певицы Маши Распутиной. По ее словам, исполнительница жаловалась ей, что имя она зарабатывала тяжелым трудом, а в студии Андрея Малахова звезду "прополоскали" без ее ведома.
По словам дизайнера, многое довелось вытерпеть Евгению Петросяну, близким артистов Владимира Коренева и Владимира Конкина. А Азизе и вовсе - пришлось вызывать скорую.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шольц запретил Путину посещать Германию до завершения спецоперации в Украине
Минобороны РФ: российские солдаты ликвидировали свыше двух тысяч бойцов ВСУ под Соледаром
Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
Бундесвер вынужден свернуть свою миссию в Мали, после прибытия российских военных инструкторов
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке