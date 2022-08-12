Украина получила новую партию РСЗО М270 от Британии
Минобороны Украины заявило о получении новых реактивных систем залпового огня М270 от Лондона.
Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников 12 августа заявил, что новые РСЗО М270, отправленные Лондоном, прибыли на территорию страны.
В своих социальных сетях Резников написал, что Соединенное Королевство выполнило свои обещания по поставкам РСЗО М270.
Он добавил, что в ближайшее время Украина получит иные «подарки».
Накануне пресс-секретарь главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий говорил, что Киев может использовать РСЗО HIMARS и М270 для ударов по Крыму.
Великобритания находится в числе лидеров по поставкам оружия Украине. Она поставляет вооружение с февраля 2022 года.
Лондон предоставлял Киеву противотанковые гранатометы, зенитные комплексы и бронированные машины.
Всего Британия выделила более 2 миллиардов фунтов на помощь Украине.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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