Украина получила новую партию РСЗО М270 от Британии

Минобороны Украины заявило о получении новых реактивных систем залпового огня М270 от Лондона.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников 12 августа заявил, что новые РСЗО М270, отправленные Лондоном, прибыли на территорию страны.

В своих социальных сетях Резников написал, что Соединенное Королевство выполнило свои обещания по поставкам РСЗО М270.

Он добавил, что в ближайшее время Украина получит иные «подарки».

Накануне пресс-секретарь главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий говорил, что Киев может использовать РСЗО HIMARS и М270 для ударов по Крыму.

Великобритания находится в числе лидеров по поставкам оружия Украине. Она поставляет вооружение с февраля 2022 года.

Лондон предоставлял Киеву противотанковые гранатометы, зенитные комплексы и бронированные машины.

Всего Британия выделила более 2 миллиардов фунтов на помощь Украине.