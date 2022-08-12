Новая Зеландия не приветствует туристов, тратящих всего $10 в день

Страна, которая полностью открыла свои границы для иностранных путешественников 1 августа, но намерена ориентироваться на «крупных транжир».

После более чем двух лет пандемии Covid-19 Новая Зеландия полностью открыла свои границы для иностранных путешественников 1 августа. Теперь правительство хочет вернуть в страну туристов, но рады будут не всем. В среду министр туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш предположил, что отдает предпочтение «крупным транжирам».

«Что касается нашей маркетинговой стратегии, то она будет беззастенчиво направлена на этих высококлассных туристов», — сказал он, представляя план правительства по развитию туристического сектора, имеющего решающее значение для экономики Новой Зеландии, который раньше составлял около 9% ее ВВП.

«Мы собираемся приветствовать бэкпекеров… [но] мы не собираемся нацеливаться на людей, которые пишут в Facebook, как они могут путешествовать по нашей стране за 10 долларов в день, питаясь лапшой быстрого приготовления», — добавил он.

В 2020 году Стюарт Нэш уже принял эту стратегию, заявив, что его страна будет «бессовестно» ориентироваться на состоятельных путешественников и стремиться привлекать туристов, которые «летают бизнес-классом, арендуют вертолет, катаются вокруг [ледника] Франца-Иосифа и питаются в элитном ресторане».

В интервью британской ежедневной газете The Guardian Джеймс Хайэм, профессор туризма Новозеландского университета Отаго, ставит под сомнение стратегию правительства.

По его словам, идея о том, что «богатые люди» тратят на поездки больше, чем бюджетные туристы, не подтверждается исследованиями.

«Нет никаких доказательств этому», — сказал он, вместо этого указав на их большее влияние на окружающую среду.