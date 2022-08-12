«Делай, как я»: умер «крестный отец» Иванушек International и автор песен Киркорова и Агутина

Ушел из жизни поэт, продюсер, написавший множество известных хитов для российских исполнителей Герман Витке.

О смерти известного поэта и продюсера, автора песен Германа Витке стало известно утром 12 августа, сообщает Экспресс газета.

Витке писал хиты, которые исполнили многие известные звезды российской эстрады - Леонид Агутин, Анжелика Варум, Филипп Киркоров, Богдан Титомир, Филипп Киркоров и другие.

Он также придумал название для группы Иванушки International.

Перу Германа Витке принадлежат такие песни, как «Делай, как я», «Все в твоих руках», «Ля-ля-фа».

Как пишет издание со ссылкой на близких поэта, причина смерти - сердечный приступ. В нынешнем феврале Витке лежал в больнице, на момент ухода из жизни ему было 53 года.