«Делай, как я»: умер «крестный отец» Иванушек International и автор песен Киркорова и Агутина
Ушел из жизни поэт, продюсер, написавший множество известных хитов для российских исполнителей Герман Витке.
О смерти известного поэта и продюсера, автора песен Германа Витке стало известно утром 12 августа, сообщает Экспресс газета.
Витке писал хиты, которые исполнили многие известные звезды российской эстрады - Леонид Агутин, Анжелика Варум, Филипп Киркоров, Богдан Титомир, Филипп Киркоров и другие.
Он также придумал название для группы Иванушки International.
Перу Германа Витке принадлежат такие песни, как «Делай, как я», «Все в твоих руках», «Ля-ля-фа».
Как пишет издание со ссылкой на близких поэта, причина смерти - сердечный приступ. В нынешнем феврале Витке лежал в больнице, на момент ухода из жизни ему было 53 года.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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