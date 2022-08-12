Кандидат в премьеры Британии Сунак подвергся критике из-за дырявого ботинка

Кандидат в премьеры Британии Риши Сунак подвергся критике из-за того, что надел дырявый ботинок на дебаты.

Участник выборной гонки за пост главы правительства Британии Риши Сунак 12 августа получил критику в свой адрес из-за того, что присутствовал на теледебатах в дырявой обуви.

Фотографии обуви политика с дыркой распространило издание Newcastle Chronicle. Оно отмечает, что Сунак надел дорогой костюм.

Сунак сказал, что с большой вероятностью проиграет гонку за пост премьера, если останется верен своим принципам.

И наоборот он может дать ложные обещания и выиграть. Пользователи в комментариях предположили, что Сунак надел такую обувь, чтобы быть «ближе к народу».

Сам Риши Сунак является мультимиллионером, он занимает должность министра финансов Великобритании.