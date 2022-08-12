Кандидат в премьеры Британии Сунак подвергся критике из-за дырявого ботинка
Кандидат в премьеры Британии Риши Сунак подвергся критике из-за того, что надел дырявый ботинок на дебаты.
Участник выборной гонки за пост главы правительства Британии Риши Сунак 12 августа получил критику в свой адрес из-за того, что присутствовал на теледебатах в дырявой обуви.
Фотографии обуви политика с дыркой распространило издание Newcastle Chronicle. Оно отмечает, что Сунак надел дорогой костюм.
Сунак сказал, что с большой вероятностью проиграет гонку за пост премьера, если останется верен своим принципам.
И наоборот он может дать ложные обещания и выиграть. Пользователи в комментариях предположили, что Сунак надел такую обувь, чтобы быть «ближе к народу».
Сам Риши Сунак является мультимиллионером, он занимает должность министра финансов Великобритании.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шольц запретил Путину посещать Германию до завершения спецоперации в Украине
Минобороны РФ: российские солдаты ликвидировали свыше двух тысяч бойцов ВСУ под Соледаром
Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
Бундесвер вынужден свернуть свою миссию в Мали, после прибытия российских военных инструкторов
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке