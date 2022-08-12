BLITZ: Продюсер Дзюник рассказал о пагубной привычке Владимира Преснякова

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник вспомнил нелицеприятные факты из биографии популярного российского певца Владимира Преснякова Оказывается, было время, когда артист любил выпить.

Продюсер Леонид Дзюник поведал о том, о чём не расскажет известный в России исполнитель и композитор Владимир Пресняков.

Леонид Дзюник - российский продюсер и актер. Руководитель отдела спецпроектов в компании Universal Music Russia, генеральный директор компании «Константа продакшн». В прошлом - концертный директор музыкальных групп "Smash!" и "Тату". Является директором исполнителя и актера Алексея Воробьева.

Дзюник уверяет, что раньше у музыканта было пагубное пристрастие.

В беседе с BLITZ продюсер вспомнил о прошлом певца.

Чего уж там скрывать, было время, когда он любил выпить. Перед концертом они выпили бутылочку "Хеннеси". Володя был "тёпленький". Ему давали полчаса на выступление. Выходит Вовка и вместо 30 минут он даёт концерт на час двадцать. Живой музыки! Вы не поверите! Обычно к концу концерта люди расходятся, но тут полная площадь была.

Леонид пустился в воспоминания, рассказав о его совместной поездке с Пресняковым в Тверь. Перед выступлением артист осушил бутылку коньяка и был навеселе.

Само шоу прошло гладко. Исполнителю было отведено лишь 30 минут на выступление, а тот пел вживую более часа.

Как правило, к концу концерта зрители расходятся, но выступлением Преснякова наслаждалась целая площадь людей.