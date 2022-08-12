Лукашенко прокомментировал идею Турчина повысить цены на молоко в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко осудил идею губернатора Александра Турчина о повышении цен на «молочку».

В пятницу, 12 августа 2022 года, президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочим визитом посетил Минский молочный завод №1, где прокомментировал предложение главы Минска Александра Турчина о повышении рентабельности предприятий молочной промышленности за счёт повышения стоимости продукции.

Лукашенко выступил против такой идеи и заявил, что прибыльность производителей молока должна увеличиваться посредством роста надоев, а не поднятия цен на один из самых популярных продуктов.