Лукашенко прокомментировал идею Турчина повысить цены на молоко в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко осудил идею губернатора Александра Турчина о повышении цен на «молочку».
В пятницу, 12 августа 2022 года, президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочим визитом посетил Минский молочный завод №1, где прокомментировал предложение главы Минска Александра Турчина о повышении рентабельности предприятий молочной промышленности за счёт повышения стоимости продукции.
Лукашенко выступил против такой идеи и заявил, что прибыльность производителей молока должна увеличиваться посредством роста надоев, а не поднятия цен на один из самых популярных продуктов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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