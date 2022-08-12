Колония запретила Навальному профсоюзную деятельность

Руководство исправительной колонии №6 обратилось к Алексею Навальному с предостережением от профсоюзной деятельности.

Начальство исправительной колонии №6 во Владимирской области 4 августа направило политику и оппозиционеру Алексею Навальному официальное предостережение от занятия профсоюзной деятельностью на территории учреждения.

Навальный выступил против предостережения и обратился в Ковровский городской суд с апелляцией.

Ковровский городской суд Владимирской области отмечает, что навальный просил признать незаконным официальное предостережение от руководства колонии.

В исковом заявление утверждается, что в июне 2022 года Алексей Навальный создал профсоюз «Промзона» и вступил в него.

Руководство колонии в своем официальном предостережении говорило, что профсоюзная деятельность Навального создает условия для административного правонарушения.