В Риме грабитель чуть не похоронил себя в подкопе, который вырыл под банком
Спасательная операция длилась около восьми часов, незадачливого грабителя спасли и отправили в больницу.
Спасенный и его сообщники подозреваются в планировании ограбления банка в конце недели, во время праздника Успения.
Мужчина, который рыл туннель со своими сообщниками в Риме, чтобы, ограбить банк, был погребен под обломками примерно на восемь часов, когда на него обрушился потолок, сообщили римские карабинеры AFP в пятницу, 12 августа.
«Двое жителей Неаполя были арестованы за сопротивление государственному чиновнику, а двое других из Рима были арестованы за причиненный ущерб, один из которых был погребен в туннеле и сейчас находится в больнице», — сообщила пресс-служба карабинеров.
«Следствие еще продолжается, мы не исключаем, что это воры, но это одна из гипотез», — добавили в пресс-службе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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