Woman.ru: Никоненко назвал только одного артиста, который имел успех за рубежом

Российский кинорежиссёр и актёр Сергей Никоненко заявил, что покинувших РФ знаменитостей ждёт забвение. Кинодеятелю известно имя лишь одного артиста, которого любили за границей.

Популярный в России актер, режиссер и сценарист Сергей Никоненко убеждён, что звёзд отечественного экрана и сцены таких, как Чулпан Хаматова, Анатолий Белый и Максим Галкин на чужбине не оценят.

Сергей Петрович Никоненко - советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист; народный артист РСФСР. Лауреат премии Ленинского комсомола.

Сценарист решил назвать имя только одного великого артиста, который имел огромный успех за границей, выступая на русском языке. Никоненко озвучил своё мнение в беседе с Woman.ru.

Я знаю только одного артиста, кто был востребован и нужен за границей, но при этом исполнял песни на русском языке - это Шаляпин. Ну и балетные, но они-то не говорят, а танцуют. А эти быстро станут не нужны.

Напомним, что многие звёзды отечественной сцены и экрана покинули родину из-за запуска спецоперации России в Украине. Среди них актриса и режиссёр Рената Литвинова и глава популярного коллектива "Машины времени" Андрей Макаревич.

Литвинова "осела" в Париже со своей дочерью, актрисой Ульяной Добровской и подругой, певицей Земфирой.

Макаревич пребывает в Израиле со своей супругой, журналисткой и бизнесвумен Эйнат Кляйн и маленьким сыном, который родился только в конце марта текущего года.