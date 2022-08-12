Страна.ua заявила, что в киевских школах больше не будут преподавать русский язык
Издание Страна.ua сообщило о прекращении преподавания русского языка в столичных школах на уроках и факультативах.
Украинское СМИ «Страна.ua» 12 августа передало заявление Постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Киевского горсовета по поводу прекращения преподавания русского языка в столице.
В 2022-2023 учебном году в школах Киева не предусмотрено преподавание с использованием русского языка и русский язык не изучается как предмета или факультатив.
СМИ пишет, что по этому вопросу в Постоянную комиссию направила запрос одна из общественных организаций.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией 24 февраля в момент начала специальной военной операции.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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Страна.ua заявила, что в киевских школах больше не будут преподавать русский язык
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