Банк России предвидит, что санкции сохранятся до конца 2025 года
По оценке Банка России антироссийские санкции будут сохраняться, и поддерживаться западной коалицией минимум до конца 2025 года.
В российском Центробанке смоделировали возможное развитие мировой экономики с отработкой различных сценариев до 2025 года. БР допускает сценарий глобального кризиса с фрагментацией в мировой экономике.
«Торговля между странами все больше будет концентрироваться в региональных блоках... Страны в меньшей степени будут ориентироваться на использование сравнительных преимуществ и в большей степени — на увеличение локализации производств», - отметили в БР.
В своем базовом сценарии Центробанк предположил, что санкции сохранятся как минимум до конца 2025 года.
Опубликовано: Тарас Медведев
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