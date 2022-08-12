Банк России предвидит, что санкции сохранятся до конца 2025 года

По оценке Банка России антироссийские санкции будут сохраняться, и поддерживаться западной коалицией минимум до конца 2025 года.

В российском Центробанке смоделировали возможное развитие мировой экономики с отработкой различных сценариев до 2025 года. БР допускает сценарий глобального кризиса с фрагментацией в мировой экономике.

«Торговля между странами все больше будет концентрироваться в региональных блоках... Страны в меньшей степени будут ориентироваться на использование сравнительных преимуществ и в большей степени — на увеличение локализации производств», - отметили в БР.

В своем базовом сценарии Центробанк предположил, что санкции сохранятся как минимум до конца 2025 года.