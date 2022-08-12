Полянский заявил, что Совбез ООН не верит Украине в ситуации с Запорожской АЭС
Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Поялнский заявил, что в Совбезе не верят Украине.
По словам Полянского, что даже учитывая зацикленность на антироссийских обвинениях никто ни сейчас не верит, ни дальше не будет верить Украине в ситуации вокруг Запорожской атомной станции.
Также Полянский отметил, что на первом заседании Совета Безопасности ООН по Запорожской АЭС украинской стороне никто не поверил.
Российская сторона ранее неоднократно уверяла, что Киев намерен использовать АЭС для шантажа Европы ядерной катастрофой. При этом Россия обвиняет Украину в обстрелах АЭС.
Украина же настаивает, что весь урон, нанесенный станции и прилегающим территориям, лежит на совести российских войск.
Напомним что на данный момент Запорожская атомная станция является самой крупной на территории Европейского континента.
Опубликовано: Николай Скира
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