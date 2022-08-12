В Баварии ребенок нашел люминофорную чашку из зажигательной бомбы ВВС США и получил сильные ожоги

Мальчик отдыхающий в детском лагере в Верхней Баварии получил серьезные ожоги при контакте с фосфорной чашей из боеприпаса времен Второй мировой войны, сообщили в полиции Баварии.

Полиция сообщила в пятницу, что десятилетний мальчик обнаружил в озере недалеко от Грайнау (район Гармиш-Партенкирхен) фосфорную чашу времен Второй мировой войны и принес ее к себе в комнату.

Фосфор воспламеняется и дымит при контакте с кислородом, поэтому это химическое вещество используется в зажигательных бомбах, светошумовых и дымовых шашках.

Когда наследство войны начала внезапно дымиться, мальчик попытался вынести ее на улицу, и обжег руки.

Сообщается, что воспитатели после случившегося эвакуировали детей из здания, где было задымление с фосфором и вызвали полицию и спасателей. Масштабы загрязнения еще предстоит определить. Мальчик был доставлен с ожогами в больницу.

Поиск других люминофорных чашек на этом участке не дал результата.